Байден перепутал имя лидера Китая

Американский президент Джо Байден во время публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, президент США выступил в штате Колорадо. Байден в очередной раз рассказал о беседе, произошедшей в Гималаях. Ее суть сводится к тому, что если Соединенные Штаты определять одним словом, это будут "возможности". Если раньше собеседником политика в этой истории всегда был лидер КНР Си Цзиньпин, то на этот раз глава США назвал другое имя.

"Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!" - заявил Байден. Дэн Сяопин - политик, фактически возглавлявший Китай с конца 1970-х по начало 1990-х годов.

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