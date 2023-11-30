Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит визит в ОАЭ для участия в 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28), сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Day.Az.

Согласно информации, в глобальном климатическом саммите примут участие лидеры более чем 150 стран, а также руководители влиятельных международных организаций и финансовых институтов. Повестка дня включает в себя вопросы осуществления основных положений Рамочной конвенции ООН по изменению климата, борьбы с современными экологическими вызовами, и международного сотрудничества в области "зелёного" развития.

Президент Узбекистана планирует выступить с докладом на пленарной сессии саммита и провести ряд двусторонних встреч и переговоров. Отмечается, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году и в 2018 году стал участником Парижского соглашения.

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