Гросси призвал возобновить диалог с Ираном по его ядерной программе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал мировых лидеров возобновить диалог с Ираном по его ядерной программе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Как утверждает издание, генеральный директор МАГАТЭ призвал мировые державы возобновить переговоры с Ираном и не упускать из виду риски, связанные с накоплением им запасов обогащенного урана. "Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном", - приводит газета слова Гросси. Он отметил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана "очень неопределенная", и призвал страны "сесть и возобновить взаимодействие".

"Попытка вернуть [ядерную сделку] в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не сработает. <...> Вы все еще можете называть это СВПД, но это должен быть СВПД 2.0 или что-то в этом роде, потому что вам придется адаптироваться", - пояснил Гросси.

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