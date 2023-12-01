ООН отмечает рост функционирующих госпиталей в Газе

Число действующих больниц на севере сектора Газа увеличилось с одной до пяти с начала гуманитарной паузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С начала гуманитарной паузы число действующих больниц на севере увеличилось с одной до пяти <...>, - говорится в заявлении на сайте управления. - 29 ноября агентства ООН, помимо топлива, доставили в две больницы в городе Газа - "Аль-Ахли" и "Аль-Сахаба" - жизненно важные медикаменты и хирургические принадлежности, которых хватит для удовлетворения неотложных медицинских потребностей 100 пациентов в каждом из этих учреждений".

Согласно сообщению, в настоящее время только 5 из 24 медицинских учреждений на севере анклава частично функционируют. По данным управления, доставка снабжения в Газу осуществляется в основном силами египетского и палестинского обществ Красного Полумесяца и агентств ООН. Отмечается, что объем помощи остается недостаточным для удовлетворения потребностей более чем 2 млн палестинцев.

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