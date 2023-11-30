Генконсульство Германии прекратило работу в одном российском городе

Генконсульство Германии с 30 ноября прекратило работу в одном российском городе - Калининграде. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении говорится, что по консульским и паспортным вопросам теперь придется обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. "По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в Визовый отдел Посольства Германии в Москве", - указано на сайте.

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