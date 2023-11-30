Израиль готов продлевать перемирие, если...

Власти Израиля готовы продлевать действие режима прекращения огня всякий раз, когда палестинское радикальное движение ХАМАС будет готово освободить 10 удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканалу CNN советник израильского премьер-министра Марк Регев.

"Каждый день мы соглашались на продление перемирия в обмен на 10 живых заложников. Если ХАМАС продолжит освобождать по 10 заложников в день, мы будем [каждый раз] продлевать перемирие, - подчеркнул Регев. - Однако в случае, если ХАМАС не выполнит условия соглашения, то есть не освободит 10 заложников, то, конечно, боевые действия могут быть продолжены".

По оценке советника израильского премьера, в секторе Газа в настоящий момент находятся не менее 140 заложников.

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