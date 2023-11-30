Блинкен встретился с президентом и премьером Израиля

Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом сообщили пресс-службы канцелярии президента Израиля и кабинета министров.

Блинкен заявил после встречи с израильскими официальными лицами, что надеется на продолжение процесса освобождения заложников.

В ходе встреч также обсуждался террористический акт, произошедший сегодня утром в городе Иерусалим.

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