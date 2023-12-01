В Газе продлен режим гуманитарного прекращения огня

По договоренности сторон в секторе Газа продлен режим гуманитарного прекращения огня с целью обмена пленными.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетские официальные лица.

В рамках перемирия будут освобождены еще 10 заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в основном это будут женщины и дети.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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