https://news.day.az/world/1618572.html В ХАМАС заявили о стремлении к сохранению перемирия
В ХАМАС заявили о стремлении к сохранению перемирия
Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится к прекращению огня в секторе Газа даже после возобновления обстрелов со стороны Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил член политбюро движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.
"Мы серьезно стремились к перемирию", - сказал он.
Он подчеркнул, что это стремление сохраняется, несмотря на "возобновление израильской агрессии".
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