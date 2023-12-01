В ХАМАС заявили о стремлении к сохранению перемирия

Палестинское радикальное движение ХАМАС стремится к прекращению огня в секторе Газа даже после возобновления обстрелов со стороны Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил член политбюро движения Усама Хамдан телеканалу Al Jazeera.

"Мы серьезно стремились к перемирию", - сказал он.

Он подчеркнул, что это стремление сохраняется, несмотря на "возобновление израильской агрессии".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!