Гарибашвили встретился с Мишелем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Как сообщает Day.Az, на встрече в Дубае (ОАЭ) стороны обсудили процесс интеграции Грузии в Европу и реформы, которые будут реализованы в этом направлении.

Гарибашвили отметил, что процесс, начатый для выполнения Грузией рекомендаций ЕС, успешно продолжается, и у его правительства есть конкретное видение и план действий. По его словам, успехи, достигнутые Грузией в этом направлении, подтверждены решением Еврокомиссии.

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