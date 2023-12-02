Страшное землетрясение на Филиппинах, объявлена угроза цунами

На Филиппинах произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан.

О жертвах и разрушениях не сообщается, объявлена угроза цунами.

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