https://news.day.az/world/1618957.html Страшное землетрясение на Филиппинах, объявлена угроза цунами - ВИДЕО
Страшное землетрясение на Филиппинах, объявлена угроза цунами - ВИДЕО
На Филиппинах произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано в 110 км к юго-востоку от города Бутуан.
О жертвах и разрушениях не сообщается, объявлена угроза цунами.
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