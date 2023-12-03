В Турции задержали одного из главарей организованной преступной группы

В Турции задержан один из главарей российской организованной преступной группы.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил, что один из главарей группы Шамиль Амиров задержан в стамбульском районе Сарыер в ходе операции "Клетка-15".

Он отметил, что Амиров находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.

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