https://news.day.az/world/1619010.html В Турции задержали одного из главарей организованной преступной группы
В Турции задержали одного из главарей организованной преступной группы
В Турции задержан один из главарей российской организованной преступной группы.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр сообщил, что один из главарей группы Шамиль Амиров задержан в стамбульском районе Сарыер в ходе операции "Клетка-15".
Он отметил, что Амиров находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.
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