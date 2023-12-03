Европейская страна столкнулась с риском остаться без рождественских елок

Жители Венгрии рискуют остаться без рождественских елок, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большую часть елей для страны выращивают в небольшой деревне Сурд. Поселок снабжал жителей Венгрии деревьями на протяжении десятилетий, однако в настоящее время с их выращиванием появились проблемы. По словам мэра Яноша Канаша, из-за глобального потепления деревья страдают от насекомых, поэтому их приходится обрабатывать инсектицидами три раза в год.

На обработку уходит много денег - по словам Канаша, в этом году стоимость елей должна была вырасти на 20 процентов. Однако цены решили сохранить на прежнем уровне, поскольку из-за инфляции жители страны просто не могли бы позволить себе приобрести рождественские деревья.

Хвойные леса в стране в 2022 году располагались на территории в 175 тысяч гектаров, в 2019 году - 185 тысяч гектаров. В 2008 году сосновые леса составляли 12 процентов всего лесного массива в стране, к 2022 году их доля сократилась до 9,37 процента. Член программы поддержки лесов Всемирного фонда дикой природы в Венгрии Ласло Галхиди заявил, что доля хвойных лесов в стране будет неизбежно сокращаться, при этом полностью ели и сосны в стране не исчезнут.

"Континентальный климат Венгрии не благоприятен для сосен. Негативным фактором также выступают последствия изменения климата - более теплое лето с продолжительными засухами. Все это привело к тому, что различным насекомым оказалось проще атаковать эти деревья и наносить им больший ущерб", - рассказал он.

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