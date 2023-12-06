Трамп заявил, что миру надо заботиться о ядерной безопасности

Мир должен озаботиться недопущением ядерного конфликта, так как он может случиться в любой момент, вместо того, чтобы столько внимания уделять вопросам глобального потепления. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова, организованной телеканалом Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они [Китай] строят по заводу в день, а мы не делаем ничего, а потом [президент США Джо] Байден встречается с ними и говорит о глобальном потеплении. Единственное глобальное потепление, о котором нам надо думать и беспокоиться, потому что оно может наступить уже завтра, - это глобальное ядерное потепление", - сказал он.

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