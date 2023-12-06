Григорян едет в Великобританию

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправляется в Великобританию.

Как сообщает Day.Az, он проведет ряд встреч в рамках рабочего визита, который состоится 8 декабря.

Отметим, что секретарь Совета безопасности Армении несколько дней назад совершил визит в США.

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