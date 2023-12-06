ОАЭ желает укрепить сотрудничество с Россией

Президент ОАЭ Мухаммед аль Нахайян выразил готовность продолжать развитие отношений с Россией в различных областях, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях", - сказал он в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил активное развитие отношений с Россией в последние годы во всех областях. Президент ОАЭ заявил, что очень ценит личную роль российского коллеги в укреплении двусторонних отношений.

"Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях как энергетика, инфраструктура, передовые технологии и другие сферы", - сказал эмиратский президент.

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