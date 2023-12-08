https://news.day.az/world/1620422.html ЦАХАЛ нанес сотни ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ нанес сотни ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла с воздуха, моря и суши удары по 450 целям радикалов в секторе Газа, где израильские войска ведут бои с террористами.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За минувшие сутки ЦАХАЛ нанес с воздуха, моря и суши удары по 450 целям, подразделения, действующие в секторе Газа, продолжают масштабные бои с террористами", - говорится в заявлении.
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