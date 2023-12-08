МИД Италии заявил о готовности разбить полевой госпиталь в Газе

Италия готова организовать полевой госпиталь в секторе Газа, как только позволят условия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

"Италия пытается смягчить последствия гуманитарного кризиса: в порту Эль-Ариш в Египте находится корабль, оснащенный хирургическим и медицинским оборудованием для оказания помощи раненым гражданским лицам", там работают врачи и медработники из нескольких стран, в том числе Катара, сказал он в интервью газете La Stampa. "Мы готовы разбить полевой госпиталь и в секторе Газа, как только позволят условия, - добавил он. - Мы призываем Израиль не допустить гибели невинных людей, особенно детей. Я понимаю, что если ХАМАС продолжит запускать ракеты, ответ Израиля будет по-прежнему жестким. Израиль имеет право на самозащиту, но он должен уважать международное право".

По словам Таяни, есть риск распространения конфликта, что "доказывают ракеты, запущенные хуситами в Йемене".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!