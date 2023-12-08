Путин будет участвовать в президентских выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом он сказал журналистам после церемонии вручения наград в Кремле.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

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