США и Грузия парафировали соглашение об экстрадиции

Соединенные Штаты и Грузия парафировали договор об экстрадиции преступников. Об этом говорится на сайте грузинской генпрокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ведомства, с грузинской стороны документ подписали глава минюста Рати Брегадзе и генпрокурор Ираклий Шотадзе, а с американской - заместитель генерального прокурора США и секретарь по международным связям Брюс Шварц.

"Это важный момент в истории Грузии. Последние 30 лет плодотворного сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами являются свидетельством нашей стойкой дружбы, и это историческое соглашение является кульминацией этого партнерства", - заявил прокурор Шотадзе.

Переговоры о заключении договора об экстрадиции шли между США и Грузией с января. По мнению грузинской прокуратуры, соглашение позволит повысить эффективность борьбы с преступностью.

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