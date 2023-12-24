https://news.day.az/world/1624601.html В Грузии закрыли дорогу в Турцию - Причина
В Грузии закрыли дорогу в Турцию - Причина
Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии из-за обильного снегопада принял решение о закрытии для прицепного и полуприцепного автотранспорта дороги, ведущей к границе с Турцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az.
"Из-за интенсивного снегопада и гололеда запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта по автомобильной дороге международного значения Хашури - Ахалцихе - Вале (граница с Турцией)", - говорится в сообщении.
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