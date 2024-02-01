Партия "Грузинская мечта" выдвинула своего кандидата на пост премьер-министра

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" утвердила кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, решение принял Политсовет партии.

Новый председатель партии Ираклий Гарибашвили, выступая на съезде, заявил, что кандидатом на пост премьер-министра будет Ираклий Кобахидзе, и пожелал ему успехов. На съезде также было проведено символическое голосование.

Отметим, что Ираклий Кобахидзе объявит новый состав правительства. На следующей неделе парламент страны утвердит премьер-министра и состав правительства.

Напомним, что Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра 29 января.

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