МИД Египта заявил, что диалог по Газе идет сложно

Переговоры по достижению перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа проходят сложно, каждый участник пытается извлечь для себя наибольшую выгоду. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Диалог [по урегулированию ситуации в Газе] идет сложно, каждая сторона стремится достичь максимально возможной выгоды", - отметил глава египетского внешнеполитического ведомства, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Он отметил в этой связи, что Египет "продолжает интенсивные контакты для выработки формулы, которая позволит прийти к установлению режима прекращения огня в секторе". Выступая на совместной пресс-конференции в Каире с главой МИД Болгарии Марией Габриэль, Шукри подчеркнул, что его страна "продолжает интенсивную работу по доставке жителям Газы максимально возможного объема гуманитарной помощи".

В настоящее время в Каире проходят консультации по реализации международной инициативы по урегулированию в Газе, выработанной посредниками на переговорах в Париже. 8 февраля в Каир прибыла делегация палестинского движения ХАМАС, которую возглавляет заместитель главы ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. В заявлении движения по данному поводу говорилось, что представители движения приехали в Каир, чтобы "завершить переговоры, связанные с прекращением огня [в Газе]". Позже в Каир приехала делегация Израиля, в которую входят представители служб безопасности страны, "для обсуждения сделки по обмену" заложников на палестинских заключенных.

7 февраля Египет и Катар выступили инициаторами проведения нового раунда диалога по достижению спокойствия в секторе Газа и соглашению по обмену заложников, находящихся в руках радикалов в секторе, на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Каир и Доха призывали к проведению 8 февраля нового раунда переговоров, "чтобы добиться спокойствия в Газе и договоренностей об обмене заложников на палестинских заключенных". При этом Египет призвал все стороны, как непосредственно вовлеченные в конфликт в Газе, так и участвующие в процессе урегулирования, "проявлять необходимую гибкость" ради достижения стабильности в палестинском анклаве.

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