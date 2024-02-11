Франция лишает Майотту привлекательности для мигрантов

Возможность получения гражданства Франции "по праву почвы" для детей иностранцев, родившихся на острове Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане), будет исключена из национального законодательства. Об этом заявил журналистам глава МВД Франции Жеральд Дарманен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены принять радикальное решение, которое закрепит в законодательстве отмену "права почвы" на Майотте, - отметил министр. - Больше нельзя будет стать французом, если вы не являетесь ребенком французских родителей".

Дарманен подчеркнул, что таким образом Париж "лишит Майотту привлекательности" для мигрантов. По его словам, соответствующая поправка может быть в скором времени внесена в конституцию.

В последнее время Майотта сталкивается со значительным притоком мигрантов из стран Африки и с соседних Коморских островов.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация считает крайне важным, чтобы Франция и Коморские Острова разрешили ситуацию с правами выходцев с Комор на острове Майотта в рамках существующих двусторонних и международных правовых механизмов.

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