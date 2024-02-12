Египет предупреждает Израиль

Возможная израильская военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа будет иметь серьезные последствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предупреждением выступило Министерство иностранных дел Египта.

"Египет подчеркивает свое категорическое неприятие заявлений высокопоставленных израильских чиновников относительно намерения начать военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и предупреждает о серьезных последствиях подобных действий, особенно в свете риска усугубления гуманитарной катастрофы в анклаве", - говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Египетская сторона также призвала мировое сообщество и страны региона "оказать давление на Израиль" и "объединить усилия для предотвращения агрессии против Рафаха", где сейчас находятся около 1,4 млн палестинцев, перемещенных туда как в последний безопасный район в секторе Газа.

Каир подтвердил, что "продолжит контакты с различными сторонами конфликта, чтобы достичь немедленного прекращения огня, обеспечить соблюдение перемирия и совершить обмен израильских заложников на палестинских заключенных". В египетском МИД предупредили, что начало в Рафахе израильской военной операции "причинит ущерб интересам всех участников без исключения".

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