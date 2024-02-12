Дочь Рейгана рассказала, что ее отец со слезами смотрел бы на нынешние США

Дочь экс-президента США Рональда Рейгана Патти Дэвис заявила, что ее отец не смог бы взглянуть на современные Соединенные Штаты без слез, поскольку страна погрязла "в трясине гнева и во взрывах ненависти".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом она написала в статье, опубликованной газетой New York Times.

"Мой отец, Рональд Рейган, плакал бы об Америке <...> Мне так сильно хотелось бы спросить его о грани, на которой мы сейчас балансируем, и о том, как Америка может выбраться из трясины гнева и взрывов ненависти", - написала она.

По ее словам, сейчас США находятся в "трясине гнева и во взрывах ненависти". В статье она задается риторическим вопросом "Как нам преодолеть мутные разногласия, разделяющие нас, преодолеть партийную злобу, которая заставляет выборных должностных лиц критиковать президента в его обращении к нации?".

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сенаторов Республиканской партии США, которые вновь заблокировали законопроект по выделению помощи Украине. Он вспомнил Рейгана, который помогал "миллионам отвоевать свободу и независимость".

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