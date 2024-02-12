Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ЕС в первую очередь должен пригласить в блок Сербию, чтобы "не проиграть" ее Китаю, позднее Евросоюзу можно будет думать о евроинтеграции Украины. Слова венгерского премьера приводит газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны завершить старую задачу расширения, прежде чем начать новое расширение с Украиной. Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы потеряем ее... У Сербии есть другие варианты. Только что было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем", - отметил Орбан.

Как пишет издание, Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но "ее кандидатура застопорилась" из-за опасений по поводу якобы "отступления от демократии" на фоне тесных связей с Россией и Китаем.

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