Главы МИД G7 проведут переговоры

Главы МИД стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (16-18 февраля). Об этом сообщил на пресс-конференции в Берлине руководитель форума Кристоф Хойсген, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На полях запланирована встреча министров иностранных дел G7", - сказал он.

Хойсген подтвердил, что организаторы пригласили на конференцию президента Украины Владимира Зеленского. "Не исключено, что он действительно прибудет", - сказал глава форума.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

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