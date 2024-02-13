Сенат США одобрил свой вариант законопроекта о выделении помощи Украине

Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает во вторник The Hill.

"Сегодня мы посылаем четкий двухпартийный сигнал о нашей решимости нашим союзникам в НАТО", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

70 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, тогда как 29 - против.

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. Как сообщали в январе американские СМИ, с учетом того, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины, нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

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