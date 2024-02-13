Посредники на переговорах по перемирию в Газе сообщили о прогрессе в обсуждении

Посредники в переговорном процессе Израиля и движения ХАМАС добились прогресса в ходе обсуждения плана по перемирию в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом два осведомленных источника сообщили агентству Associated Press.

По информации источников в Египте, посредники добились "довольно существенного прогресса". Это заявление они сделали в преддверии переговоров представителей Катара, США и Израиля по Газе, запланированных на вторник в Каире.

Ожидается, что встреча будет посвящена составлению окончательного варианта проекта перемирия сроком в шесть недель, гарантирующего, что стороны во время этого перерыва в боевых действиях продолжат переговоры о прекращении огня на постоянной основе.

"Западный" источник агентства пояснил, что перемирие сроком на шесть недель действительно обсуждается, однако он был более осторожен в своих оценках, нежели коллеги из Египта. По его словам, "еще требуется работа для достижения соглашения". Он отметил, что запланированная в Каире встреча призвана устранить имеющиеся пробелы, чтобы стороны смогли заключить соглашение.

Ранее сообщалось, что израильские глава внешней разведки "Моссад" Дэвид Барни, директор службы безопасности Ронан Бар и генерал Армии обороны Ницан Алон во вторник отправляются в Каир для переговоров по вопросам освобождения заложников.

Партнерами израильских представителей на переговорах будут директор ЦРУ Уильям Бернс, глава разведки Египта Аббас Камель и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

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