США планируют поставить Израилю боеприпасы
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Соединенные Штаты планируют поставить властям Израиля различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, власти США намерены предоставить Израилю около 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

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