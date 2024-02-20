Швеция выделит сотни миллионов для Украины

Швеция передаст Украине военную и финансовую помощь на сумму 7,1 млрд крон (почти $682 млн). Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает Day.Az.

"Сегодня Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине. 15-й пакет составит 7,1 млрд крон, в результате чего общая стоимость военной помощи Украине достигнет 30 млрд крон (около $2,88 млрд)", - написал он X (ранее Twitter).

Как указало агентство Reuters, новая помощь поступит в виде военного оборудования и средств на его закупку.

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