Принц Уильям выступил с заявлением по событиям в секторе Газа

Принц Уильям выступил с "редким заявлением" о войне между Израилем и ХАМАС, в котором призвал прекратить боевые действия как можно скорее. Как передает Day.Az, об этом пишет Sky News.

Он заявил, что "по-прежнему глубоко обеспокоен" потерями в ходе конфликта на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Я, как и многие другие, хочу как можно скорее положить конец боевым действиям. Существует острая необходимость в увеличении гуманитарной поддержки Газе. Крайне важно, чтобы помощь поступила, а заложники были освобождены", - заявил принц Уильям.

По его словам, "иногда важность мира осознается только тогда, когда люди сталкиваются с огромными масштабами человеческих страданий".

Он также призвал не поддаваться отчаянию даже в самый темный час.

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