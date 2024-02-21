Байден подверг Трампа критике

Президент США Джо Байден подверг критике своего политического оппонента, бывшего президента страны Дональда Трампа за его высказывания о роли США и их союзников по НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американский президент назвал опасными слова претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Трампа о том, что Вашингтон не должен защищать союзников, "которые не заплатили по счетам", в случае якобы возможной угрозы со стороны России. Байден утверждал, что подобные высказывания со стороны Трампа "поощряют плохое поведение".

10 февраля Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Южная Каролина, рассказал об одной из встреч с лидерами стран - членов НАТО в бытность американским президентом. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить альянс в случае якобы возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы на коллективную оборону в НАТО. Трамп ответил, что не стал бы такую страну защищать и, более того, поощрял бы Россию к тому, чтобы "делать все", что ей захочется. Экс-президент не уточнил, когда и где состоялся этот разговор и кто был его собеседником.

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