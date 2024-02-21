https://news.day.az/world/1639124.html Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Армении
Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Армении
Трудовые мигранты, которые выезжают из Армении, перекрыли дорогу Ереван - Мартуни, протестуя против введения налога на их заработки за пределами страны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Мы платим налоги в странах, где работаем. С нас еще и тут хотят брать налоги. Это ни в какие ворота не лезет", - говорит один из протестующих.
На встречу с участниками акции приехал губернатор Гегаркуникской области.
Протестующие дорогу пока не разблокировали.
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