Протестующие перекрыли одну из основных трасс в Армении

Трудовые мигранты, которые выезжают из Армении, перекрыли дорогу Ереван - Мартуни, протестуя против введения налога на их заработки за пределами страны, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы платим налоги в странах, где работаем. С нас еще и тут хотят брать налоги. Это ни в какие ворота не лезет", - говорит один из протестующих.

На встречу с участниками акции приехал губернатор Гегаркуникской области.

Протестующие дорогу пока не разблокировали.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!