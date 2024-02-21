Польша внесла ясность в вопрос возвращения воинской повинности

Власти Польши не планируют вводить службу в армии по призыву в рамках мер по укреплению обороноспособности на фоне гипотетической российской угрозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала WP.

"Мы будем исходить из добровольного [характера службы в армии]. [У польских властей] на эту тему (введения заново службы в армии по призыву - прим.) нет ни планов, ни допущений", - отметил глава оборонного ведомства. Отвечая на вопрос журналиста, готовится ли Варшава к вооруженной эскалации со стороны РФ, Косиняк-Камыш согласился с тем, что "cуществует непосредственная угроза [со стороны России]". В связи с этим, считает политик, Польша должна ускорить производство продукции военного назначения.

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