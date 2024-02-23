Разведка США допустила правдивость обвинений Израиля в адрес БАПОР

Некоторые сотрудники Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) действительно могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом The Wall Street Journal (WSJ) сообщили источники, знакомые с отчетом разведки США.

"Согласно новым разведывательным данным США, вероятно, некоторые сотрудники БАПОР принимали участие в нападении ХАМАС на Израиль", - сообщает издание.

Собеседники WSJ ссылались на попавший в их распоряжение отчет американского Национального совета по разведке (НСР).

В НСР "с низкой степенью уверенности" оценили вероятность причастности некоторых сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС. Как отмечает WSJ, это указывает на то, что НСР считает утверждения Израиля правдоподобными, но не может однозначно заявить об этом, так как он не смог получить "собственные независимые доказательства". По словам источника издания, Вашингтон все же пришел к выводу, что обвинения Израиля в адрес БАПОР "заслуживают доверия".

При этом, пишет издание, США не могут проверить заявления Израиля о том, что значительное число сотрудников ООН "имеют связи с группировками боевиков". Так, в отчете отмечается, что БАПОР бывает необходимо взаимодействовать с ХАМАС, поскольку группировка контролирует основную часть сектора Газа, куда агентство поставляет гуманитарную помощь. Вместе с тем в американской разведке подчеркнули, что "это не говорит о сотрудничестве агентства с группировкой".

Источники WSJ также указали на наличие в отчете специального раздела, в котором говорится, "что предвзятое отношение Израиля может приводить к неверному истолкованию значительной части их оценок деятельности БАПОР".

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