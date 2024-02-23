Страшный пожар в Испании - есть пострадавшие - ВИДЕО
В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в испанском городе Валенсия погибли по меньшей мере четыре человека, девятнадцать человек все еще считаются пропавшими без вести.
Как передает Day.Az, пожар охватил 14-этажный дом в районе Кампанар и перекинулся на соседнее здание.
Пожарные спасали людей с балконов. По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть пожарных и маленький ребенок, получили ранения.
Сильный ветер раздул пламя, но есть подозрения, что быстрому распространению огня способствовала легковоспламеняющаяся облицовка.
В здании 138 квартир, в которых проживали 450 человек, сообщает газета El Pais со ссылкой на управляющего зданием.
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