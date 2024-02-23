ЕС хочет собрать 1,5 млрд долларов для передачи Украине артснарядов
Евросоюз намерен собрать 1,5 миллиарда долларов для передачи Украине артиллерийских снарядов из других стран по предложенному Чехией плану. Об этом сообщает Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Европейские столицы спешат собрать $1,5 млрд в виде экстренного финансирования", - пишет газета, ссылаясь на чиновников, знакомых с ситуацией.
ЕС хочет снабдить Украину артиллерийскими снарядами, чтобы укрепить линию фронта против РФ.
Отмечается, что в настоящее время ВСУ вынуждены серьезно ограничивать использование артиллерии, что негативно влияет на отражение атак российской армии.
Евросоюз поставил цель отправить Украине миллион снарядов в течение февраля. Однако, как прогнозируют авторы статьи, скорее всего, в итоге будет передано вдвое меньше.
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