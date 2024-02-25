Президент Израиля заявил, что считает важным участие страны в "Евровидении"

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что "старается помочь" в урегулировании обозначившихся разногласий между Европейским вещательным союзом (ЕВС) и израильской общественной радиовещательной корпорацией Kan, так как "считает важным участие еврейского государства в 2024 году в конкурсе "Евровидение", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я стараюсь помочь, чем могу, я считаю важным, чтобы Израиль участвовал в "Евровидении", потому что это площадка для сотен миллионов зрителей", - заявил Герцог на конференции газеты "Башева" в Иерусалиме. "Я считаю позитивным, что корпорация Kan ведет диалог с ЕВС. Важно вести диалог", - подчеркнул президент Израиля, заявление которого привел портал Ynet. "Быть умными не означает просто быть правыми", - добавил глава еврейского государства.

В ночь на 23 февраля израильская корпорация Kan заявила, что не будет выставлять новую песню на конкурс "Евровидение", если ЕВС отстранит October Rain ("Октябрьский дождь") из-за того, что она носит чрезмерно политизированный характер на фоне боевых действий в секторе Газа. Ранее в ЕВС сообщили ТАСС, что организация проверяет, соответствует ли правилам конкурса текст песни, которую собирается исполнить на конкурсе представительница Израиля Эден Голан.

"Этот процесс (проверка песни - прим. ТАСС) является конфиденциальным между ЕВС и телекомпанией [Kan] до тех пор, пока не будет принято окончательное решение", - отметили в пресс-службе ЕВС. Как сообщило ранее агентство Reuters, просочившийся в прессу текст песни October Rain, которую намерена исполнить Голан, содержит слова, которые могут быть истолкованы как намек на скрывавшихся в убежищах израильтян во время нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года. Речь идет о следующих строчках: "Они все были хорошими детьми" и "Не осталось воздуха, чтобы дышать".

В ЕВС пояснили, что "у всех вещателей есть время до 11 марта, чтобы официально подать свои заявки". "Если песня по какой-либо причине считается неприемлемой, вещателям предоставляется возможность предложить новую песню или новый текст в соответствии с правилами конкурса", - отметили в организации. Разногласия между организаторами "Евровидения" и израильской корпорацией общественного вещания по поводу выбора песни могут привести к тому, что Израиль потеряет свое место на предстоящем песенном конкурсе либо откажется от участия в нем в 2024 году, отмечает газета The Times of Israel. При этом 15 февраля ЕВС отверг идею исключения Израиля из числа участников "Евровидения", мотивировав это тем, что конкурс является музыкальным событием вне политики и состязанием национальных вещателей, входящих в ЕВС. Призывы исключить Израиль из конкурса поступили от ряда стран после начала военных действий в секторе Газа.

"Евровидение" - международный конкурс эстрадной песни, который проводится с 1956 года среди стран - членов Европейского вещательного союза. В настоящее время в ЕВС входят более 110 компаний из более чем 50 стран, преимущественно европейских. Трансляции ежегодного конкурса "Евровидение" собирают аудиторию численностью около 180 млн зрителей. "Евровидение" в 2024 году пройдет в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.

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