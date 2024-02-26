Хуситы дважды пытались атаковать танкер США в Аденском заливе

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" 24 февраля в Аденском заливе дважды пытались атаковать танкер под американским флагом. Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночное время по американскому танкеру Torm Thor, находившемуся в Аденском заливе, хуситами была пущена противокорабельная ракета. Она упала в воду, не нанеся судну никакого ущерба.

Ранее сообщалось, что хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет по танкеру Torm Thor.

24 февраля вооруженные силы США сбили семь противокорабельных ракет хуситов.

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