Великобритания ввела новые санкции против хуситов

Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и мятежного йеменского движения хуситов "Ансар Аллах". Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в список включили заместителя командующего КСИР Мухаммада Реза Фаллахзаде, Саида Ахмеда Мухаммеда аль-Джамаля, предположительно отвечающего за финансирование хуситов Ираном, и "замглавы МВД" хуситов Али Хусейна Бадреддина аль-Хуси.

Также в список рестрикций были включены три подразделения КСИР.

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