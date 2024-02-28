Эти три страны рассматривают возможность открытия посольств в КНДР

Дипведомства Великобритании, ФРГ и Швеции рассматривают возможность открытия посольств в КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов этих стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в настоящее время в Пхеньяне находятся представители германского МИД. Они "осматривают территорию немецкого посольства вот уже два дня", сказал агентству представитель внешнеполитического ведомства ФРГ, отметивший, что решение о возобновлении работы диппредставительства еще не принято. Как заявил представитель британского МИД, Великобритания, закрывшая посольство в КНДР в мае 2020 года, также пытается направить группу дипломатов в Пхеньян. "Мы ведем переговоры с правительством КНДР через посольство в Лондоне с целью подготовки визита в ближайшее время технико-дипломатической группы", - уточнил он.

Специальный посланник Швеции по делам Корейского полуострова Питер Семнеби сказал Reuters, что на пути возможного возвращения шведских дипломатов в Пхеньян достигнут определенный прогресс, однако отказался сообщить подробности, ссылаясь на деликатность вопроса. "Есть некоторое движение, и мы надеемся, что сможем вновь сравнительно скоро открыть наше посольство", - добавил он.

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