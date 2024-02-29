Заявка Швеции на вступление в НАТО не ратифицирована

Парламент Венгрии в понедельник наконец проголосовал за вступление Швеции в НАТО, что является большим шагом на пути к полноправному членству. Тем не менее заявка Швеции на вступление в альянс еще не дошла до стола исполняющего обязанности Президента Ласло Кёвера.

Как сообщает Day.Az, ярый критик Швеции, возможно, предпочтет, чтобы документ подписал на следующей неделе избранный Президент Тамаш Сулёк.

Шведское правительство ожидало увидеть свой национальный флаг поднятым возле штаб-квартиры НАТО уже в пятницу на этой неделе. Финальные шаги по ратификации Венгрией занимают больше времени, чем ожидалось.

Венгерский эксперт Андерс Бломквист считает, что технические вопросы требуют времени, и указывает на нестабильность президентской власти. В понедельник парламент принял отставку Каталин Новак, которая была подана после того, как стало известно, что она помиловала мужчину, осужденного за сексуальное насилие в детдоме.

Тамаш Сулёк вступит в должность главы государства 5 марта.

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