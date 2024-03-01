Британия пытается уговорить Германию на поставки дальнобойных ракет Украине

Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по целям на территории РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их сведениям, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали германским властям понять, что Киев остро нуждается в поставках Taurus. Отмечается, что Британия предлагала различные компромиссы в связи с отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставлять Украине эти ракеты. В частности, речь идет о сделке по обмену вооружениями, в рамках которой королевство готово предоставить Киеву ракеты Storm Shadow. Взамен Берлин должен компенсировать Лондону образовавшийся дефицит собственными ракетами дальнего радиуса действия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!