В США обеспокоены планами Израиля по вторжению в Ливан

Чиновники администрации президента США Джо Байдена и американской разведки обеспокоены планами Израиля по наземному вторжению в Ливан, которое может начаться в конце весны или начале лета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, окончательное решение в Израиле еще не принято, однако беспокойство внутри администрации Байдена настолько острое, что перспектива вторжения стала предметом брифингов разведки для чиновников администрации.

По словам одного из собеседников CNN, чиновники действуют исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы - возможно, предстоящей весной. Он отметил, что израильская военная операция вполне возможна.

Источники телеканала добавили, что в израильском правительстве и вооруженных силах есть люди, выступающие за вторжение, и это может привести к серьезной эскалации, масштабы которой трудно представить.

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