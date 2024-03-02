Делегация Израиля продолжит обсуждать в Египте урегулирование конфликта в Газе

Израильскую делегацию ждут в субботу в Каире, где продолжится обсуждение возможностей освобождения заложников и прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщениям египетских источников, на которые ссылается издание и израильский общественный вещатель KAN, израильтяне передадут египетским посредникам имена заключенных в израильских тюрьмах палестинцев, которых израильские власти не намерены освобождать, и запросят список находящихся у группировки ХАМАС заложников, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, комментируя ситуацию, в то же время заявил: "Пока мы не можем сказать, что достигли взаимопонимания на переговорах между Израилем и ХАМАС".

Египет наряду с Катаром и США выступает посредником в переговорах между Израилем и правящей в секторе Газа группировкой ХАМАС о прекращении вооруженного конфликта в анклаве.

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