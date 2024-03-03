Израиль провел масштабные рейды на Западном берегу Иордана

Израильские военные провели ночью масштабные рейды в лагерях беженцев Калькилия, Аль-Арруб и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Военные совершили ночью рейды на несколько населенных пунктов на оккупированном Западном берегу, при этом значительные силы были направлены на штурм города Тулькарм, отмечает телеканал.

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