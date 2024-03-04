Aмериканцы не одобряют подход Байдена к защите границ

Порядка 65% американцев высказали недовольство деятельностью президента США Джо Байдена по защите границ страны от наплыва нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, pезультаты опроса приводит издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что 30% опрошенных поддержали Байдена, а 5% респондентов не смогли дать конкретного ответа.

Также американцам задали вопрос, устраивают ли их показатели инфляции. По данным опроса, 68% ответили "не устраивает", а 50% недовольны изменениями своего финансового состояния за 2023 год.

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