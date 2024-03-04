https://news.day.az/world/1642092.html Камнепад раздавил грузовик и уничтожил автомобиль в Перу - невероятное спасение водителей - ВИДЕО 18+
Камнепад раздавил грузовик и уничтожил автомобиль в Перу - невероятное спасение водителей - ВИДЕО 18+
В перуанской провинции Уарочири на горном серпантине огромные камни разбили несколько автомобилей. Камнепад сошел на 97-м километре Центрального шоссе в районе Сан-Матео, передает Day.Az.
На кадрах, которые засняли на видеорегистратор автомобиля, видно, как первый камень раздавливает грузовик, ехавший впереди. Второй пробивает дыру в дороге. Третий падает на автомобиль, с которого велась съемка.
Чудесным образом во время происшествия пострадавших не было, сообщили местные власти.
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