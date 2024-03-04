Камнепад раздавил грузовик и уничтожил автомобиль в Перу

В перуанской провинции Уарочири на горном серпантине огромные камни разбили несколько автомобилей. Камнепад сошел на 97-м километре Центрального шоссе в районе Сан-Матео, передает Day.Az.

На кадрах, которые засняли на видеорегистратор автомобиля, видно, как первый камень раздавливает грузовик, ехавший впереди. Второй пробивает дыру в дороге. Третий падает на автомобиль, с которого велась съемка.

Чудесным образом во время происшествия пострадавших не было, сообщили местные власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!